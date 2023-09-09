Сафонов заявил, что пока рано говорить о чемпионстве «Краснодара»
- РИА Новости
«Может ли «Краснодар» побороться за чемпионство с «Зенитом»? А почему бы и нет? Но пока об этом рано говорить — всего семь туров прошло», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
После семи туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом идут «Динамо» и «Крылья Советов» — по 14 баллов. «Зенит» — четвёртый (14).
Ранее Динияр Билялетдинов оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России.