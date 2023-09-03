Билялетдинов — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: рано или поздно команда устанет

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России.

«Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто. Но интересно смотреть. Кто сильнее — «Зенит» или «Краснодар»? Они примерно одинаковые», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

После семи туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар». Команда набрала 17 очков. На второй позиции расположились «Крылья Советов» с 14 баллами. Третий — «Зенит» (13).

Ранее сообщалось, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с критикой в адрес Российской премьер-лиги.