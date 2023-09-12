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Лайзанс: на месте Фернандеса я бы не смог смотреть друзьям в глаза

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Бывший футболист столичного ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Я не так долго играл за ЦСКА, как Фернандес, был в команде в два раза меньше по времени, но у меня тут осталось очень много близких друзей. Я бы не смог посмотреть им в глаза», — цитирует Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил поведение Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

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