Глава World Rowing сообщил об уважительном отношении к допущенным к турнирам россиянам
- РИА Новости
«Нейтральные атлеты присутствовали на всех чемпионатах мира. Рад сообщить, что все они сохраняли правила политической нейтральности, и никаких ситуаций не произошло. Также рад сообщить, что их уважали все остальные атлеты», — приводит слова Роллана РИА Новости.
В чемпионате мира по академической гребле участвовали Кира Ювченко, Александр Вязовкин и Алмаз Шарафиев.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду.