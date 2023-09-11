Глава World Rowing сообщил об уважительном отношении к допущенным к турнирам россиянам

Глава Международной федерации гребного спорта (World Rowing) Жан-Кристоф Роллан заявил, что на чемпионате мира уважительно относились к спортсменам из России и Белоруссии.

«Нейтральные атлеты присутствовали на всех чемпионатах мира. Рад сообщить, что все они сохраняли правила политической нейтральности, и никаких ситуаций не произошло. Также рад сообщить, что их уважали все остальные атлеты», — приводит слова Роллана РИА Новости.

В чемпионате мира по академической гребле участвовали Кира Ювченко, Александр Вязовкин и Алмаз Шарафиев.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду.