Коваленко — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: Арсен — футболист под Европу

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Знал, что рано или поздно он уедет. Это был вопрос времени. Арсен — футболист под Европу. Надеюсь, это первый шаг к ослаблению санкций по отношению к России», — цитирует Коваленко «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист провёл за испанский клуб две игры и не отметился результативными действиями.

Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что Захарян должен приступить к тренировкам в общей группе после болезни 11 сентября.