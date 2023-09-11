В «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян приступит к тренировкам в общей группе 11 сентября
- РИА Новости
«На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» «Спорт-Экспресс».
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
5 сентября стало известно, что Захарян отсутствовал на тренировке по причине болезни.
Ранее сообщалось, что Захарян может пропустить матч с «Реалом» из-за болезни.