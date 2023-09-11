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В «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян приступит к тренировкам в общей группе 11 сентября

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Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян должен приступить к тренировкам в общей группе после болезни 11 сентября.
В «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян приступит к тренировкам в общей группе 11 сентября
  • РИА Новости

«На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

5 сентября стало известно, что Захарян отсутствовал на тренировке по причине болезни.

Ранее сообщалось, что Захарян может пропустить матч с «Реалом» из-за болезни.

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