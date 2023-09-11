L'Équipe: «Лион» отправил в отставку главного тренера Блана

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан покинул свой пост.

Как сообщает L'Équipe, специалист узнал о своём увольнении 9 сентября. Исполнять обязанности главного тренера будет Жан-Франсуа Вулье, который входил в штаб Блана.

По информации источника, одним из кандидатов на пост является итальянец Дженнаро Гаттузо.

Блан возглавил «Лион» в октябре прошлого года. По итогам сезона-2022/23 команда заняла седьмое место в Лиге 1.

На данный момент французский клуб располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сравнил чемпионат Франции и Саудовской Аравии.