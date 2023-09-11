Каливод — о финале US Open: свою роль в исходе сыграли и кривляния Джоковича, его показная усталость

Заслуженный тренер России Александр Каливод полагает, что победа во втором сете могла помочь Даниилу Медведеву изменить ход финального матча одиночного разряда на Открытом чемпионате США.

«Полагаю, что Даниил мог намеренно не форсировать события в начале матча, предполагая пятисетовое противостояние. Но, как показывает практика, Джокович редко отдаёт инициативу, если выигрывает первый сет. Уверен, что многие согласятся со мной. Вторая партия предрешила исход встречи. Даня имел неплохие моменты для того, чтобы перехватить инициативу. Но когда Новак берёт несколько геймов под ноль, такое бьёт по психологии, колоссально выводит из себя. К тому же свою роль сыграли и кривляния серба. Он прекрасно умеет затянуть время и усыпить бдительность соперника. Достаточно было приглядеться, несмотря на всю его показную усталость и тяжёлые вздохи, каждый подход к мячу делался им заранее. Джокович отлично считывал Медведева и осознанно готовился к ответу. Тем не менее пара моментов в игре Дани меня смутила больше всего. Во-первых — почему он так работал на приёмах, предпочитая принимать второй мяч, стоя на том же месте и не сокращая дистанцию для атаки. Во-вторых — его несгибаемое желание играть на хавкорт, где серб чувствовал себя как рыба в воде», — заявил Каливод RT.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказала мнение, что у российского теннисиста Даниила Медведева была возможность переломить ход финального матча с сербом Новаком Джоковичем.