Мамиашвили считает, что у МОК не было никаких оснований для замены Позднякова

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал невключение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в состав комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.

«Это решение МОК ровным счётом не имеет никакого отношения к спорту. Ну какие могут быть основания для его замены, какие вопросы к его профессиональной пригодности? Здесь вопрос может стоять только один — профнепригоден или профессионально готов для того, чтобы решать какие-то задачи, которые входят в обязанности членов этой комиссии», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.

По информации Inside the Games, Поздняков, скорее всего, был заменён Джеки Коуэном, который является первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки.

Ранее Поздняков высказал мнение, что молчание Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.