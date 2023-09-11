Мамиашвили считает, что у МОК не было никаких оснований для замены Позднякова
- РИА Новости
«Это решение МОК ровным счётом не имеет никакого отношения к спорту. Ну какие могут быть основания для его замены, какие вопросы к его профессиональной пригодности? Здесь вопрос может стоять только один — профнепригоден или профессионально готов для того, чтобы решать какие-то задачи, которые входят в обязанности членов этой комиссии», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.
10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе.
Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.
По информации Inside the Games, Поздняков, скорее всего, был заменён Джеки Коуэном, который является первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки.
Ранее Поздняков высказал мнение, что молчание Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.