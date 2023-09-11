Черчесов уверен, что Захарян потянет уровень чемпионата Испании

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Арсен — хороший футболист, уехал в хорошую лигу. Дай бог, чтобы у него всё сложилось. Это важно. Конечно, он потянет по уровню», — цитирует Черчесова ТАСС.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист провёл за испанский клуб две игры и не отметился результативными действиями.

Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что Захарян должен приступить к тренировкам в общей группе после болезни 11 сентября.