Черчесов уверен, что Захарян потянет уровень чемпионата Испании
- РИА Новости
«Арсен — хороший футболист, уехал в хорошую лигу. Дай бог, чтобы у него всё сложилось. Это важно. Конечно, он потянет по уровню», — цитирует Черчесова ТАСС.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
В текущем сезоне футболист провёл за испанский клуб две игры и не отметился результативными действиями.
Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что Захарян должен приступить к тренировкам в общей группе после болезни 11 сентября.