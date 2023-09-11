Джокович возглавил рейтинг ATP, Рублёв поднялся на шестое место
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Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, занимающий третье место. Андрей Рублёв поднялся на шестую строчку, Карен Хачанов опустился на 15-ю позицию.
Роман Сафиуллин поднялся с 60-й на 56-ю строчку. Аслан Карацев занимает 63-е место. У Александра Шевченко 86-я позиция.
Возглавляет рейтинг ATP серб Новак Джокович, ставший победителем завершившегося US Open. На второе место опустился испанец Карлос Алькарас.
Ранее Джокович обратился к своим родителям после победы в финале Открытого чемпионата США — 2023 над россиянином Даниилом Медведевым.