Джокович возглавил рейтинг ATP, Рублёв поднялся на шестое место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, занимающий третье место. Андрей Рублёв поднялся на шестую строчку, Карен Хачанов опустился на 15-ю позицию.

Роман Сафиуллин поднялся с 60-й на 56-ю строчку. Аслан Карацев занимает 63-е место. У Александра Шевченко 86-я позиция.

Возглавляет рейтинг ATP серб Новак Джокович, ставший победителем завершившегося US Open. На второе место опустился испанец Карлос Алькарас.

Ранее Джокович обратился к своим родителям после победы в финале Открытого чемпионата США — 2023 над россиянином Даниилом Медведевым.