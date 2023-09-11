Джокович — о родителях: мы прошли очень тяжёлые обстоятельства и войны в моей стране

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к своим родителям после победы в финале Открытого чемпионата США — 2023 над россиянином Даниилом Медведевым.

«Мы прошли очень тяжёлые обстоятельства, пару войн в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Я влюбился в теннис. Они продемонстрировали огромную силу и веру в меня», — сказал серб на пресс-конференции.

Финальная встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович после финала US Open извинился перед Медведевым за испорченную годовщину свадьбы.