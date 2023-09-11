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Джокович стал абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в XXI веке

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Серб Новак Джокович продолжает ставить рекорды на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

36-летний балканский теннисист обошёл американку Серену Уильямс и стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в XXI веке.

На счету Джоковича 24 победы, у Серены Уильямс — 23. Австралийка Маргарет Корт также завоевала 24 титула, но в прошлом веке. На втором месте среди мужчин идет испанец Рафаэль Надаль (22).

Новак в финальном матче US Open – 2023 нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счетом 6:3, 7:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Джокович выиграл четвертый US Open в карьере.

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