Джокович стал абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в XXI веке

Серб Новак Джокович продолжает ставить рекорды на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

36-летний балканский теннисист обошёл американку Серену Уильямс и стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в XXI веке.

На счету Джоковича 24 победы, у Серены Уильямс — 23. Австралийка Маргарет Корт также завоевала 24 титула, но в прошлом веке. На втором месте среди мужчин идет испанец Рафаэль Надаль (22).

Новак в финальном матче US Open – 2023 нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счетом 6:3, 7:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Джокович выиграл четвертый US Open в карьере.