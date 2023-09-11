Узнать больше

Marca: «Барселона» не смогла подписать Молину из-за финансовых проблем

Короткая ссылка
«Барселона» летом 2023 года интересовалась защитником «Атлетико» Науэлем Молиной.

Причиной провала в подписании футболиста стали финансовые проблемы каталонского клуба, сообщает Marca. 

Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют €90 млн.

В сезоне-2022/23 Молина провёл за мадридский клуб 43 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отличился двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне игрок провёл в Примере один матч и оформил один гол. Портал Trnsfermarkt оценивает стоимость защитника в €35 млн.

Ранее Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить