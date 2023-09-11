Marca: «Барселона» не смогла подписать Молину из-за финансовых проблем

«Барселона» летом 2023 года интересовалась защитником «Атлетико» Науэлем Молиной.

Причиной провала в подписании футболиста стали финансовые проблемы каталонского клуба, сообщает Marca.

Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют €90 млн.

В сезоне-2022/23 Молина провёл за мадридский клуб 43 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отличился двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне игрок провёл в Примере один матч и оформил один гол. Портал Trnsfermarkt оценивает стоимость защитника в €35 млн.

Ранее Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.