Marca: «Барселона» не смогла подписать Молину из-за финансовых проблем
Причиной провала в подписании футболиста стали финансовые проблемы каталонского клуба, сообщает Marca.
Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют €90 млн.
В сезоне-2022/23 Молина провёл за мадридский клуб 43 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отличился двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне игрок провёл в Примере один матч и оформил один гол. Портал Trnsfermarkt оценивает стоимость защитника в €35 млн.
Ранее Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.