Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу
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Дуэт одержал победу над Вячеславом Красильниковым и Константином Семёновым со счётом 2:0.
Бронзу получили кубинцы Нослен Диаз и Луис Хорхе Алайо, обыгравшие россиян Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова (2:0).
Стояновский и Лешуков выигрывают первенство России второй раз подряд. В 2022 году они также в финале обыграли Красильникова и Семёнова.
Ранее женская сборная Турции по волейболу одержала победу над командой Сербии в финале чемпионата Европы.