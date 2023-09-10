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Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу

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Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями финального турнира Открытого чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе.
Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу
  • Gettyimages.ru

Дуэт одержал победу над Вячеславом Красильниковым и Константином Семёновым со счётом 2:0.

Бронзу получили кубинцы Нослен Диаз и Луис Хорхе Алайо, обыгравшие россиян Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова (2:0).

Стояновский и Лешуков выигрывают первенство России второй раз подряд. В 2022 году они также в финале обыграли Красильникова и Семёнова.

Ранее женская сборная Турции по волейболу одержала победу над командой Сербии в финале чемпионата Европы.

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