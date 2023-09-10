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Бивол заявил, что его спортивная карьера выходит на финишную прямую

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Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что его спортивная карьера выходит на финишную прямую.
Бивол заявил, что его спортивная карьера выходит на финишную прямую
  • Gettyimages.ru

«Не хочу загадывать, как долго я буду боксировать, но понимаю, что это уже какая‑то финишная прямая. Если посмотреть на возраст, когда боксёр становится ближе к 40 годам, то это уже закат карьеры», — цитирует Бивола «Матч ТВ». 

Он выразил надежду остаться в спорте после завершения карьеры и принимать в нём участие, но не в ринге. По его словам, он сейчас старается больше узнать что‑то интересное из других сфер деятельности. 

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Бивол предложил Артуру Бетербиеву провести объединительный бой зимой.

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