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Мостовой: у Джикии спад, но он по-прежнему соответствует уровню сборной России

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что Георгий Джикия достоин вызова в национальную команду.
Мостовой: у Джикии спад, но он по-прежнему соответствует уровню сборной России
  • РИА Новости

«Не согласен с тем, что Георгий Джикия не соответствует уровню сборной. Его включили в список, значит, Карпин в него верит. Если говорить о его результатах в «Спартаке», то у Георгия сейчас спад. Это закономерно. У каждого футболиста наступает такой период. Когда он закончится, Джикия будет играть на своём прежнем уровне. Он по-прежнему соответствует уровню национальной команды. И уж точно не хуже остальных защитников сборной, каких взял с собой в Доху Валерий Карпин», — сказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой рассказал, что он думает об экспериментах главного тренера национальной команды Валерия Карпина с составом.

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