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Попова: Винер — очень вдохновляющий человек, позитивный и добрый

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Россиянка Анна Попова высказалась о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер.
Попова: Винер — очень вдохновляющий человек, позитивный и добрый
  • РИА Новости

«Невероятный тренер, у неё удивительные способности и энергетика! Приходишь в зал без настроения, смотришь ей в глаза — и у тебя появляется очень много энергии. Это очень вдохновляющий человек, очень позитивный, добрый», — цитирует Попову «Матч ТВ».

Гимнастка тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. На вторых Играх стран СНГ, прошедших в августе этого года в Белоруссии, россиянка заняла третье место в многоборье. 16-летняя атлетка стала чемпионкой России 2023 года.

Ранее чемпионка Европы в командном зачёте гимнастка Лала Крамаренко высказалась об отстранении от международных соревнований.

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