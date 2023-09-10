Попова: Винер — очень вдохновляющий человек, позитивный и добрый
- РИА Новости
«Невероятный тренер, у неё удивительные способности и энергетика! Приходишь в зал без настроения, смотришь ей в глаза — и у тебя появляется очень много энергии. Это очень вдохновляющий человек, очень позитивный, добрый», — цитирует Попову «Матч ТВ».
Гимнастка тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. На вторых Играх стран СНГ, прошедших в августе этого года в Белоруссии, россиянка заняла третье место в многоборье. 16-летняя атлетка стала чемпионкой России 2023 года.
Ранее чемпионка Европы в командном зачёте гимнастка Лала Крамаренко высказалась об отстранении от международных соревнований.