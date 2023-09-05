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Крамаренко: нет сил как хочется вернуться на международную арену

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Чемпионка Европы в командном зачёте гимнастка Лала Крамаренко высказалась об отстранении от международных соревнований.
Крамаренко: нет сил как хочется вернуться на международную арену
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS

«Откуда черпаю мотивацию на фоне отсутствия международных соревнований? Очень сложно, нет сил как хочется вернуться на международную арену. Но мы очень верим и надеемся, что всё будет, дай бог!» — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

19 июля FIG допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в FIG планируют сформировать критерии допуска российских гимнастов к середине сентября.

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