Крамаренко: нет сил как хочется вернуться на международную арену

Чемпионка Европы в командном зачёте гимнастка Лала Крамаренко высказалась об отстранении от международных соревнований.

«Откуда черпаю мотивацию на фоне отсутствия международных соревнований? Очень сложно, нет сил как хочется вернуться на международную арену. Но мы очень верим и надеемся, что всё будет, дай бог!» — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

19 июля FIG допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в FIG планируют сформировать критерии допуска российских гимнастов к середине сентября.