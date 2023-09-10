Ловчев: в обороне на «Спартак» больно смотреть
- РИА Новости
«В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков», — цитирует Ловчева Sport24.
В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.
Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Смородская заявила, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль.