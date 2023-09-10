Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 15-го этапа
- РИА Новости
27-летний спортсмен из Выборга занял 25-е место на 15-м этапе (протяжённость — 158,5 км).
Первым финишировал португалец Руй Кошта (Intermarche-Circus-Wanty), вторым — немец Леннард Кемна (Bora-Hansgrohe), третьим — колумбиец Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious).
Лидирует в общем зачёте американец Сепп Кусс (Jumbo Visma).
16-й этап «Вуэльты» пройдёт 12 сентября. Гонка завершится через восемь дней.
Ранее Власов остался на восьмом место в зачёте «Вуэльты» после 14-го этапа.