Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 15-го этапа

Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora Hansgrohe сохранил восьмое место в общем зачёте многодневной велосипедной гонки «Вуэльта Испании».

27-летний спортсмен из Выборга занял 25-е место на 15-м этапе (протяжённость — 158,5 км).

Первым финишировал португалец Руй Кошта (Intermarche-Circus-Wanty), вторым — немец Леннард Кемна (Bora-Hansgrohe), третьим — колумбиец Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious).

Лидирует в общем зачёте американец Сепп Кусс (Jumbo Visma).

16-й этап «Вуэльты» пройдёт 12 сентября. Гонка завершится через восемь дней.

Ранее Власов остался на восьмом место в зачёте «Вуэльты» после 14-го этапа.