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Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 15-го этапа

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Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora Hansgrohe сохранил восьмое место в общем зачёте многодневной велосипедной гонки «Вуэльта Испании».
Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 15-го этапа
  • РИА Новости

27-летний спортсмен из Выборга занял 25-е место на 15-м этапе (протяжённость — 158,5 км).

Первым финишировал португалец Руй Кошта (Intermarche-Circus-Wanty), вторым — немец Леннард Кемна (Bora-Hansgrohe), третьим — колумбиец Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious).

Лидирует в общем зачёте американец Сепп Кусс (Jumbo Visma).

16-й этап «Вуэльты» пройдёт 12 сентября. Гонка завершится через восемь дней.

Ранее Власов остался на восьмом место в зачёте «Вуэльты» после 14-го этапа.

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