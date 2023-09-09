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Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 14-го этапа

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Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora Hansgrohe сохранил восьмое место в общем зачёте многодневной велосипедной гонки «Вуэльта Испании».
Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 14-го этапа
  • AFP

27-летний спортсмен из Выборга занял седьмое место на 14-м этапе (протяжённость — 156 км).

Первым финишировал бельгиец Ремко Эвенепул (Soudal — Quick Step), вторым — француз Ромен Барде (DSM Firmenich), третьим — бельгиец Леннерт Ван Этвельт (Lotto Dstny).

Лидирует в общем зачёте американец Сепп Кусс (Jumbo Visma).

15-й этап «Вуэльты» пройдёт 10 сентября. Гонка завершится через восемь дней.

Ранее сообщалось, что Власов поднялся на восьмое место в общем зачёте «Вуэльты» после 13-го этапа.

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