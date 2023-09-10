Фёдоров — о поражении ЦСКА в матче с «Куньлунем»: всё по делу

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды от «Куньлуня» в матче КХЛ.

«Всё по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем периоде в зоне соперника, имели шансы… Но такого не случилось. Овертайм: хорошее начало, но опять где-то не добежали и не забрали шайбу обратно после отскока. Тут такой технический момент», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Пекина.

У победителей шайбы забросили Брэндон Ип (28-я минута), Джек Родевальд (47-я, овертайм).

В составе ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3-я), Никита Нестеров (52-я).

«Куньлунь» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (четыре) располагается на пятом месте.

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