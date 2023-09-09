Хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» на новой арене в матче КХЛ

«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

Нападающий Алексей Макеев отметился в матче тремя забитыми шайбами. Он стал автором самого быстрого хет-трика в истории екатеринбургского клуба. Для этого ему понадобилось 7 минут 20 секунд.

Таким образом, «Сибирь» потерпела первое поражение на своей новой арене.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ.