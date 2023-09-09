Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:0.

В составе столичного клуба шайбы забросили Никита Гусев (27-я минута), Джордан Уил (35-я), Эрик О'Делл (41-я) и Максим Джиошвили (51-я).

В следующем матче «Динамо» 11 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», «Сочи» проведёт выездной матч с ярославским «Локомотивом».

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».