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Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:0.

В составе столичного клуба шайбы забросили Никита Гусев (27-я минута), Джордан Уил (35-я), Эрик О'Делл (41-я) и Максим Джиошвили (51-я).

В следующем матче «Динамо» 11 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», «Сочи» проведёт выездной матч с ярославским «Локомотивом».

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

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