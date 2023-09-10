ЦСКА в овертайме проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Пекина.
У победителей шайбы забросили Брэндон Ип (28-я минута), Джек Родевальд (47-я, овертайм).
В составе ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3-я), Никита Нестеров (52-я).
«Куньлунь» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (четыре) располагается на пятом месте.
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