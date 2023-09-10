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Билялетдинов назвал уход футболиста Изидора потерей для «Локомотива»

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался об уходе нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».
Билялетдинов назвал уход футболиста Изидора потерей для «Локомотива»
  • РИА Новости

«Да, потеря, потому что у него есть определённые хорошие качества для нашего чемпионата. Дзюба, наверно, тоже чувствовал какую-то конкуренцию — это всех подстёгивало. А сейчас получается так, что надо срочно искать кого-то ещё», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 

Ранее Салихова после перехода Изидора сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой.

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