Глава ОКР Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе
- РИА Новости
Об этом сообщается из списков, опубликованных на сайте МОК.
Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.
По информации Inside the Games, Поздняков, скорее всего, был заменён Джеки Коуэном, который является первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки.
Ранее Поздняков высказал мнение, что молчание Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.