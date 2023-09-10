Коваленко: обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России
- РИА Новости
«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», — цитирует Коваленко «Чемпионат».
Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч между командами пройдёт 11 сентября также в Суэце. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Катаром.