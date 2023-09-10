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Коваленко: обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России

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Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Коваленко поделился впечатлениями об отстранении национальной команды от выступления на международных турнирах.
Коваленко: обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России
  • РИА Новости

«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», — цитирует Коваленко «Чемпионат».

Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч между командами пройдёт 11 сентября также в Суэце. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Катаром.

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