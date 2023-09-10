Веснина — о выходе Звонарёвой в финал US Open: Вера ломает все существующие стереотипы

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина оценила шансы Веры Звонарёвой в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд в парном финале Открытого чемпионата США.

«То, что сейчас делает Звонарёва, — это невероятно. Она просто ломает все существующие стереотипы и показывает, как надо держать себя в правильной форме. Вера действительно одержима теннисом и получает от него удовольствие. Её выход в финал также является потрясающим событием. Считаю, что её дуэт с Лаурой будет фаворитом. Большинство соперников на турнире были мало сыгранными. А они хорошо чувствуют друг друга. Считаю, что они должны победить», — заявила Веснина RT.

Ранее Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США по теннису 2023 года, где его оппонентом будет серб Новак Джокович.