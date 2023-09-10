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Каливод: самоотдача и любовь к теннису у Звонарёвой выше всяких похвал

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Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о шансах Веры Звонарёвой в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд на победу в финальном матче Открытого чемпионата США.
Каливод: самоотдача и любовь к теннису у Звонарёвой выше всяких похвал
  • AFP

«Звонарёву я знаю уже очень давно и скажу честно: я просто в восторге от её выхода в финал. Вера является прекрасным примером для подражания, а её самоотдача и любовь к теннису просто выше всяческих похвал. Не побоюсь сказать, что их дуэт с Зигемунд является фаворитом в матче. Они очень сыгранная пара, что непременно даст результат», — заявил Каливод RT.

Ранее Каливод оценил шансы Даниила Медведева и Новака Джоковича в преддверии их финального матча на Открытом чемпионате США.

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