Каливод — о финале US Open: Джокович не стремится подавать навылет, что должно сыграть на руку Медведеву

Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил шансы Даниила Медведева и Новака Джоковича в преддверии их финального матча на Открытом чемпионате США.

«На мой взгляд, этот финал является просто эпохальным событием по своему масштабу, особенно для российского тенниса в целом. Даня прекрасно подготовился со своими тренерами и консультантами к матчу с Алькарасом. Его тактика на игру дала прекрасный результат. Уверен, штаб Даниила вновь проведёт глубинную работу, чтобы настроиться на Джоковича. Однако важно помнить и то, что это будет противостояние хорошо знакомых друг другу теннисистов. У обоих есть амбиции и жажда одержать победу. Конечно же, Новак будет фаворитом в этой игре, но сражаться с ним можно. Медведев в отличном состоянии, чтобы навязать ему борьбу. Серб не стремится подавать эйсом, что должно сыграть на руку Дане, ведь он любит принимать подальше от сетки. Это будет невероятно интересный матч», — заявил Каливод RT.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.