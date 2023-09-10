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Каливод — о финале US Open: Джокович не стремится подавать навылет, что должно сыграть на руку Медведеву

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Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил шансы Даниила Медведева и Новака Джоковича в преддверии их финального матча на Открытом чемпионате США.
Каливод — о финале US Open: Джокович не стремится подавать навылет, что должно сыграть на руку Медведеву
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«На мой взгляд, этот финал является просто эпохальным событием по своему масштабу, особенно для российского тенниса в целом. Даня прекрасно подготовился со своими тренерами и консультантами к матчу с Алькарасом. Его тактика на игру дала прекрасный результат. Уверен, штаб Даниила вновь проведёт глубинную работу, чтобы настроиться на Джоковича. Однако важно помнить и то, что это будет противостояние хорошо знакомых друг другу теннисистов. У обоих есть амбиции и жажда одержать победу. Конечно же, Новак будет фаворитом в этой игре, но сражаться с ним можно. Медведев в отличном состоянии, чтобы навязать ему борьбу. Серб не стремится подавать эйсом, что должно сыграть на руку Дане, ведь он любит принимать подальше от сетки. Это будет невероятно интересный матч», — заявил Каливод RT.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.

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