В Доминиканской Республике стартовал чемпионат мира по пляжному самбо

В городе Хуан-Долио Доминиканской Республики начался чемпионат мира по пляжному самбо.

В первый день соревнований самбисты боролись в индивидуальном зачёте в восьми весовых категориях.

У мужчин в весовой категории 58 кг победил Дамир Шамсутдинов, в категории 71 кг — Тюряев Шамиль, в 88 кг — Суровцев Антон, в категории свыше 88 кг победил Даниэль Натя.

У женщин в весовой категории 50 кг победила Оксана Кобелева, в категории 59 кг — Цыберт Екатерина, в 72 кг — Ольга Малейко, а в категории свыше 72 кг сильнейшей была Бьянка Продан.

Ранее сообщалось, что российские самбисты заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке мира.