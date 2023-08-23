Российские самбисты заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке мира

Российские самбисты, выступающие в нейтральном статусе, заняли первое место в общекомандном зачёте Кубка мира в Чолпон-Ате (Киргизия).

Сборная команда ФИАС 1 заработала пятнадцать золотых, десять серебряных, семь бронзовых медалей и завершила турнир на первой строчке зачёта. Второе — у спортсменов из Казахстана (5-0-11), третье — у Узбекистана (3-8-7).

«Российские спортсмены показали традиционно высокий уровень спортивного мастерства. Также хотел бы отметить выступление самбистов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Приятное впечатление оставил самбист из Израиля Исраэль Давид Вольфман Кисишвили», — отметил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

Глава организации также отметил участие в соревнованиях бойца смешанных единоборств, представителя команды Fedor Team Анатолия Токова и китайской спортсменки Ли Ронг, завоевавшей бронзу в боевом самбо среди женщин в весовой категории до 59 кг.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин остался доволен результатами своих подопечных на II Играх стран СНГ 2023 года в Белоруссии.