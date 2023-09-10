Каррера: Москва не изменилась, будто я только позавчера уехал в Италию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«За пять лет — Москва не изменилась. Прекрасный город! Огромные эмоции от возвращения сюда. Как будто я только позавчера уехал в Италию», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя.

Ранее Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».