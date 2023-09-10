Президент ФК «Урал» на четвёрку оценил старт команды в нынешнем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что екатеринбургский клуб довольно неплохо начал чемпионат России по футболу сезона-2023/24.

«Нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу, хотя бы когда закончится первая часть сезона. Команда ещё набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил «Уралу» четвёрку», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что всегда хочется большего.

«Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошёл на стадион», — заключил он.

«Урал» по итогам семи туров с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда Виктора Гончаренко примет на своём поле воронежский «Факел» 17 сентября.

Ранее сообщалось, что белорусский защитник БАТЭ Владислав Малькевич перешёл в «Урал».