Тарпищев не считает переход Грачёвой в сборную Франции потерей для российского тенниса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не видит большой трагедии в смене гражданства Варварой Грачёвой.

«Грачёва ушла во Францию, но она не была в нашей орбите и не тренировалась в нашей сборной. Почему это должно быть потерей? Потеря — это игрок мировой пятёрки, всё остальное — нет», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

В начале июня стало известно, что Грачёва получила французское гражданство. 23-летняя теннисистка занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Алина Корнеева заявила, что не намерена менять спортивное гражданство.