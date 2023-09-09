Каррера сообщил, что ему не поступали предложения по работе в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что в ближайшее время вряд ли возглавит какой-нибудь клуб.

«Является ли определённым знаком то, что у меня пауза в карьере? Я всегда говорил, что готов вернуться в Россию, но, к сожалению, не всё в этом мире зависит от меня. В данный момент у меня нет предложений от клубов. В том числе из России», — заявил Каррера RT.

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя. Красно-белыми руководили Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавили Юрий Сёмин и Каррера.

Ранее Каррера заявил, что не смотрит матчи «Спартака», но следит за результатами.