Каррера сообщил, что ему не поступали предложения по работе в России
- РИА Новости
«Является ли определённым знаком то, что у меня пауза в карьере? Я всегда говорил, что готов вернуться в Россию, но, к сожалению, не всё в этом мире зависит от меня. В данный момент у меня нет предложений от клубов. В том числе из России», — заявил Каррера RT.
59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.
8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя. Красно-белыми руководили Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавили Юрий Сёмин и Каррера.
Ранее Каррера заявил, что не смотрит матчи «Спартака», но следит за результатами.