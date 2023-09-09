Каррера заявил, что не смотрит матчи «Спартака», но следит за результатами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что у него нет свободного времени, чтобы смотреть матчи красно-белых в чемпионате России по футболу.

«Матчи мне не удаётся смотреть, но я всегда слежу за результатами команды. Я не готов говорить о его (нынешнего тренера Гильермо Абаскаля. — RT) работе и об игре его «Спартака», — заявил Каррера RT.

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя. Красно-белыми руководили Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавляли Юрий Сёмин и Каррера.

Ранее Каррера признался, что испытывает сильные эмоции по возвращении в Москву.