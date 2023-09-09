Ростовцев сообщил, что землетрясение не повлияет на старт велогонки в Марокко

Бронзовый призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Сергей Ростовцев дал понять, что после землетрясения организаторы не стали отменять гонку в Марокко.

«Да, у меня всё в порядке. От Марракеша, где очаг землетрясения, мы достаточно далеко. Особо ничего не почувствовали, только кровать потанцевала немного. Успокоил близких, сообщили, что со мной всё хорошо», — цитирует Ростовцева «Матч ТВ».

По его словам, президент местной федерации велоспорта сообщил, что спортсменам ничего не угрожает.

«Пока отменять старт гонки они не будут. Но никаких торжественных церемоний не будет», — добавил Ростовцев.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 км от Марракеша. Число жертв превысило 1 тыс. и достигло 1037. Ещё 1204 человека пострадали.

Ранее сообщалось, что король Марокко объявил трёхдневный траур по жертвам землетрясения.