Тимощук назвал Цымбаларя одним из лучших футболистов своего поколения

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что бывший полузащитник московского «Спартака» Илья Цымбаларь внёс весомый вклад в развитие российского и мирового футбола.

«Он был очень хорошим футболистом, с отличной левой ногой, с мышлением. Быстро принимал решения, хорошо исполнял. Это один из лучших футболистов своего поколения», — цитирует Тимощука РИА Новости.

Экс-игрок сборной Украины дал понять, что быстро принял решение принять участие в матче легенд «Спартака» со сборной мира, который был посвящён памяти Цымбаларя.

«Мы здесь собрались почтить память футболиста, который ушёл рано. Приятно, что его внук и сын приняли участие в матче. Благодаря таким матчам в сердцах болельщиков память будет только укрепляться, его будут помнить многие», — добавил Тимощук.

Команда легенд «Спартака» победила сборную мира в матче памяти Цымбаларя.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Цымбаларе на матче памяти игрока.