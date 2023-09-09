Онопко — о матче с олимпийской сборной Египта: будем на связи с Карпиным
- РИА Новости
«Мы постоянно на связи будем, как это будут позволять условия Валерию Георгиевичу, потому что у него тоже тренировка, пресс-конференция», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».
По его словам, 10 сентября сборная вылетит на контрольную игру в Египет.
«По прилёте, а может, сегодня вечером, будем уже знать приблизительный состав. Намётки уже есть, план есть», — добавил Онопко.
Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч между командами пройдёт 11 сентября также в Суэце.
Ранее Карпин заявил, что Сергей Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России.