Сын Цымбаларя: красно-белая армия — это топ!
- РИА Новости
«Благодаря РФС состоялся этот праздник на стадионе «Открытие Арена». Было очень тяжело, но мы все вместе справились с задачами, и сегодня мы имеем то, что имеем. Какие эмоции вызывает происходящее? Восторг! Фанаты зарядили меня, когда я поднялся к ним на трибуну. Красно-белая армия — это топ!» — сказал Олег.
«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя — 2:1.
Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.
Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Илье Цымбаларе на матче памяти игрока.