Сын Цымбаларя: красно-белая армия — это топ!

Олег, сын бывшего футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя, поделился впечатлениями от матча легенд памяти его отца.

«Благодаря РФС состоялся этот праздник на стадионе «Открытие Арена». Было очень тяжело, но мы все вместе справились с задачами, и сегодня мы имеем то, что имеем. Какие эмоции вызывает происходящее? Восторг! Фанаты зарядили меня, когда я поднялся к ним на трибуну. Красно-белая армия — это топ!» — сказал Олег.

«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя — 2:1.

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Илье Цымбаларе на матче памяти игрока.