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Сын Цымбаларя: красно-белая армия — это топ!

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Олег, сын бывшего футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя, поделился впечатлениями от матча легенд памяти его отца.
Сын Цымбаларя: красно-белая армия — это топ!
  • РИА Новости

«Благодаря РФС состоялся этот праздник на стадионе «Открытие Арена». Было очень тяжело, но мы все вместе справились с задачами, и сегодня мы имеем то, что имеем. Какие эмоции вызывает происходящее? Восторг! Фанаты зарядили меня, когда я поднялся к ним на трибуну. Красно-белая армия — это топ!» — сказал Олег.

«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя — 2:1. 

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о своём партнёре по национальной команде Илье Цымбаларе на матче памяти игрока.

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