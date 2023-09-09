Узнать больше

Камоцци: Каррера вернулся в Россию, он мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Короткая ссылка
Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возвращение экс-наставника красно-белых Массимо Карреры в Россию.
Камоцци: Каррера вернулся в Россию, он мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Теперь он может посещать Россию. Стоит ли и нужно ли ему работать тут? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», — цитирует Камоцци Metaratings.

8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя.

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить