Камоцци: Каррера вернулся в Россию, он мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»
- РИА Новости
«Теперь он может посещать Россию. Стоит ли и нужно ли ему работать тут? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», — цитирует Камоцци Metaratings.
8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя.
59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.
Ранее Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».