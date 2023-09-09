Камоцци: Каррера вернулся в Россию, он мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возвращение экс-наставника красно-белых Массимо Карреры в Россию.

«Теперь он может посещать Россию. Стоит ли и нужно ли ему работать тут? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», — цитирует Камоцци Metaratings.

8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя.

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».