Камельзон — о противостоянии Медведева и Алькараса: победа после проигрыша в особенности ценна

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open после двух поражений подряд россиянина от испанца.

«Победа после проигрыша в особенности ценна. Любое поражение учит играть, и Медведев сделал хорошие выводы из предыдущих двух встреч с молодым испанцем. Но Алькарас есть Алькарас. Он самобытный парень — играет так, как никто в мире. Нужно было тщательно просчитать свои действия, чтобы его обыграть. И я очень рад за Даниила, что у него это получилось», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Камельзон заявил, что Даниил Медведев провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения.