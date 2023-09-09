Узнать больше

Камельзон — о противостоянии Медведева и Алькараса: победа после проигрыша в особенности ценна

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open после двух поражений подряд россиянина от испанца.
Камельзон — о противостоянии Медведева и Алькараса: победа после проигрыша в особенности ценна
  • Gettyimages.ru

«Победа после проигрыша в особенности ценна. Любое поражение учит играть, и Медведев сделал хорошие выводы из предыдущих двух встреч с молодым испанцем. Но Алькарас есть Алькарас. Он самобытный парень — играет так, как никто в мире. Нужно было тщательно просчитать свои действия, чтобы его обыграть. И я очень рад за Даниила, что у него это получилось», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Камельзон заявил, что Даниил Медведев провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить