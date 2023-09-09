Камельзон: Медведев провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США над испанцем Карлосом Алькарасом.

«Матч был совершенно уникальный. Это победа российского спорта... Даниил провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения. Это профессионал высшей лиги. Алькарас боролся до конца и показал, что неслучайно считается звездой первой величины. У него, безусловно, большое будущее, но сегодня Медведев блистательно прошёл всю дистанцию этого матча. Отдельно хочу отметить, что американские трибуны на этот раз во многом оказались на стороне нашего теннисиста, хотя раньше у него были споры и конфликты со зрителями в Нью-Йорке.

Я поздравляю Даню, его команду, Федерацию тенниса России и всех любителей этого прекрасного вида спорта с величайшей победой и выходом в финал US Open. В финале нас ждёт Новак Джокович, и я уверен, что обе команды уже всё просчитали, осталось набраться терпения и дождаться этого финального матча», — заявил Камельзон в разговоре с RT.

Ранее Медведев признался, что посматривал в сторону звёздных гостей в полуфинале US Open.