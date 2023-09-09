Медведев признался, что посматривал в сторону звёздных гостей в полуфинале US Open
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«Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал — кто там? Кажется, увидел всех, там были большие звёзды. Здорово, что людям нравится теннис», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В 1/2 финала российский спортсмен победил испанца со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Алькарас является первой ракеткой мира.
В решающем матче Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал великой победу Медведева в полуфинале US Open.