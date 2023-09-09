Медведев признался, что посматривал в сторону звёздных гостей в полуфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал присутствие звёздных гостей в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал — кто там? Кажется, увидел всех, там были большие звёзды. Здорово, что людям нравится теннис», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В 1/2 финала российский спортсмен победил испанца со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Алькарас является первой ракеткой мира.

В решающем матче Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал великой победу Медведева в полуфинале US Open.