Камельзон: я в восторге от игры Медведева в полуфинале US Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал о важности первого сета в полуфинальном матче US Open Даниил Медведев — Карлос Алькарас.

«Я всегда говорю своим спортсменам, что главное в любом виде спорта — это старт. Возьмите лёгкую атлетику, плавание: ты немного задержался на тумбочке — и всё, этих десятых долей секунды уже не отыграешь, будь ты хоть мировой рекордсмен. В теннисе же нельзя отдавать первый сет на разминку. Можно позволить себе передышку позже — как и получилось у Дани, который отдал третий сет Алькарасу, — и затем поставить победную точку в матче. С этой точки зрения Медведев провёл матч очень умно. Я честно скажу — в восторге от его игры», — подчеркнул специалист в разговоре с RT.

Ранее Камельзон заявил, что Медведев провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения.