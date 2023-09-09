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Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива»

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Нападающий Вильсон Изидор, перешедший на правах аренды в «Зенит», попрощался с болельщиками «Локомотива».
Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива»
  • РИА Новости

«Спасибо, что приняли меня в вашу семью. Я отдавал всё ради этой майки. Спасибо персоналу, врачам, переводчикам. Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы много времени. «Локо» всегда будет частью моей семьи», — написал Изидор в соцсетях.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

Ранее сообщалось, как в «Локомотиве» объяснили решение отпустить Изидора в «Зенит».

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