В «Локомотиве» объяснили решение отпустить Изидора в «Зенит»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о решении нападающего Вильсона Изидора на правах аренды перейти в «Зенит».

«Ещё зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За всё время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьёз рассматривать», — цитирует Леонченко «Чемпионат».

Он добавил, что отдельные клубы из Европы в конце трансферного окна под предлогом ситуации в России хотели забрать игрока в бесплатную аренду, что не устраивало «Локомотив».

«Предложение «Зенита» же было принципиально другим — платная аренда, обязательное право выкупа. По сути — полноценный трансфер», — отметил он.

Француз арендован в санкт-петербургский клуб до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Изидора на правах аренды до конца сезона.